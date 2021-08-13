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سيارات انفينيتي متاحة بتمويل 50/50 ومميزات خاصة من مصرف الراجحي

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي بالتعاون مع مصرف الراجحي، ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

  • انفينيتي Q50: سعر الشراء النقدي 154,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي Q60: سعر الشراء النقدي 215,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي QX50: سعر الشراء النقدي 168,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
  • انفينيتي QX60: سعر الشراء النقدي 309,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )

مميزات العرض:

  • 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
  • 5 سنوات صيانة دورية
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • تطبق الشروط و الأحكام
  • يسري العرض حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية
  • معدل النسبة  السنوي شاملة التأمين يبدأ من 8.52%
  • المصرف خاضع لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي

صورة العرض:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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