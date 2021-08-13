سيارات انفينيتي متاحة بتمويل 50/50 ومميزات خاصة من مصرف الراجحي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على سيارات انفينيتي بالتعاون مع مصرف الراجحي، ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارات المشمولة في العرض:
- انفينيتي Q50: سعر الشراء النقدي 154,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي Q60: سعر الشراء النقدي 215,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي QX50: سعر الشراء النقدي 168,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
- انفينيتي QX60: سعر الشراء النقدي 309,900 ريال ( شامل قيمة الشريبة المضافة )
مميزات العرض:
- 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات
- 5 سنوات صيانة دورية
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط:
- تطبق الشروط و الأحكام
- يسري العرض حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 8.52%
- المصرف خاضع لرقابة و إشراف البنك المركزي السعودي
صورة العرض: