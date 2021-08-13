الفرامل فقط بـ200 ألف دولار.. تعرف على سعر أجزاء سيارات فورمولا 1

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتكلف سيارات فورمولا 1 الاستثنائية مبالغ طائلة في صناعتها لما تضمه من أجزاء باهظة في تكلفتها تشمل مقود قيادة معقد وإطارات خاصة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، عن التكلفة الحقيقية لأبرز الأجزاء التي تتكون منها سيارات فورمولا 1.

وضمت القائمة في مقدمتها، مقود القيادة الذي يعتبر من لتعقيد صناعته، من أغلى عجلات التحكم في السيارات وتبلغ تكلفته 70,000 دولار.





أما الجناح الخلفي الذي يسهم في الحفاظ على ثبات السيارة، فتصل تكلفته لـ 130,000 دولار.





وخزان الوقود، الذي يعد من الأجزاء الرئيسية الهامة التي تتكون منها سيارة فورمولا 1، تصل تكلفته لـ 150,000 دولار.





تبلغ تكلفة نظام التحكم الهيدروليكي 200,000 دولار.





أما الفرامل فتصل تكلفتها لـ 200,000 دولار.





الجناح الأمامي للسيارة، وهو من أهم عوامل الحفاظ على ثبات السيارة تصل تكلفته لـ 300,000 دولار.





وكابينة القيادة، التي تشمل العديد من أدوات القيادة ومنها ناقل السرعة، تعتبر من الأجزاء الأعلى تكلفة في سيارة فورمولا 1، وتصل تكلفتها لمليون دولار.





أما الجزء الأعلى تكلفة في سيارات فورمولا 1 على الإطلاق، فهو المحرك، الذي تصل تكلفته لـ 11 مليون دولار في بعض السيارات.



