بنتلي فلاينج سبير مولينر تكشف نفسها بتعديلات حصرية فاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف قسم بنتلي مولينر المتخصص في الإصدارات الحصرية والتعديلات الشخصية الأكثر فخامة عن أحدث إبداعاته في فلاينج سبير مولينر الجديدة.

وستتوفر فلاينج سبير مولينر الجديدة بنفس محركات الموديل القياسي التي تشمل محركات 6 سلندر هايبرد، و8 سلندر و12 سلندر، لتكون بذلك أول سيارة مولينر متوفرة بمحرك هجين بالقابس.

ويتميز إصدار فلاينج سبير مولينر بلمسات جمالية حصرية تشمل جنوط 22 إنش جديدة وتصميم ماسّي شبكي خاص للشبك الأمامي وفتحات الهواء السفلية، ومرايا جانبية فضية.

كما تم تحديث الداخلية بشكل واسع وإضافة جلود ثلاثية الأبعاد للأبواب، ومقاعد مطرزة وطاولات قابلة للطي الكهربائي للركاب الخلفيين ضمن تحديثات أخرى.

وسيبدأ سعر فلاينج سبير مولينر الجديدة من 220,100 جنيه استرليني، ما يعادل 1.13 مليون ريال.

