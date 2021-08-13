أبرز سيارات بيك اب المرتقب طرحها في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تترقب أسواق السيارات خلال العام 2022 القادم طرح مجموعة متميزة من الشاحنات التابعة لفئة "بيك اب" من مختلف الشركات.

وتشمل مجموعة الشاحنات المرتقبة من هذه الفئة، شاحنات تقليدية عاملة بمحركات احتراق داخلي، وشاحنات عاملة بالطاقة الكهربائية الخالصة حسب موقع "هوت كارز".

ويأتي ضمن قائمة الشاحنات المرتقبة من فئة "بيك اب"، نسخة 2022 الأحدث من شاحنة فورد Ranger، والتي من المقرر طرحها بمحرك تربو تشارج، بسعة 2.3 لتر، ينتج قوة 330 حصانا، بعزم دوران 415 حصانا، وتتمتع بقوة سحب أوزان تصل لـ 7500 رطل.





من بعدها، جاءت نسخة 2022 المرتقبة من شاحنة Ineos Grenadier Pickup والتي ستتوفر بمحرك ينتج قوة تصل لـ 249 حصانا.





وشاحنة Rivian R1t Electric Pickup، من ماركة ريفيان الكهربائية، والتي تطرح بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 400 ميل، وقوة سحب اوزان حتى 11,000 رطل.





ومن تسلا، جاءت ضمن القائمة شاحنة Tesla Cybertruck Electric Pickup التي تبدأ عمليات توصيلها للزبائن خلال عام 2022، وتعمل بمحرك نطاق سيره حتى 500 ميل بسرعة قصوى تصل لـ 130 ميلا في الساعة.





وشاحنة Volkswagen Amarok من ماركة فولكسفاجن، التي تصل عام 2022.





من بعدها، ضمت القائمة شاحنة Bollinger B2 التي تطرح عام 2022 وتعمل بمحرك كهربائي خالص نطاق سيره حتى 200 ميل.





وشاحنة GMC Hummer Electric Pickup التي تصل للأسواق عام 2022، بمحرك ينتج قوة تتخطى 1000 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.



