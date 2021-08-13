عجائب السيارات.. مصادفات قادت شركات متنافسة إلى تصميمات متشابهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات مصادفات نادرة حدث فيها أن تشابهت تصميمات طرازات من شركات متنافسة إلى حد اعتبارها "توائم" من فرض التطابق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات التي جمعها تصميم متشابه لحد التطابق، وضمت القائمة طراز International Harvester Scout، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Ford Bronco Gen-I لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وأيضا طراز AMC Marlin، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Dodge Charger لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وطراز Porsche Boxster، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Toyota MR2 لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وطراز C3 Corvette، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Opel GT لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وطراز AMC Pacer، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Porsche 928 لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وطراز Ford Thunderbird، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Auto Union 1000 SP لما يجمعهما من تصميم متشابه.









وطراز Ford Super Deluxe، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Volvo PV444/PV544.









وطراز Lotus Evora، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Ferrari 296 GTB.









وطراز Chrysler Conquest، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Mazda RX-7.









وطراز Maserati Khamsin، وكان توأمه في عالم السيارات طراز Bitter CD.







