“بالفيديو” رأي المواطنين ومدى رضائهم عن حركة المرور بالمدن التي يسكنون فيها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عرضت قناة “الإخبارية” تقريرًا ينقل آراء المواطنين السعوديين حول الحركة المرورية وأزمة الإزدحـام المروري في السعودية وذلك ردًا على سؤال (ما مدى رضاك عن حركة المرور في المدينة التي تسكن فيها؟).

ورأى عددٌ من المواطنين أن مشاريع البنية التحتية في المدن بجانب زيادة عدد السيارات نتيجة السماح بقيادة المرأة للسيارة ساهما بشكل كبير في زيادة الزحام المروري، مشيرين إلى أن المدن الكبيرة وذات الكثافة السكانية العالية تشهد زحاماً ومشاكل مرورية، مطالبين رجال الأمن والمرور بوضع خطط مرورية تعالج تلك الظاهرة خاصة في أوقات الذروة.

وأشار عددٌ من المواطنين في حديثهم إلى المدن الحديثة والذكية مثل مدينتي “ينبع والجبيل” اللتين تخضعان لإشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع ولذلك تتمتعان بانسيابية في الحركة المرورية، وتمنوا أن يمتد ذلك إلى كافة مدن المملكة.