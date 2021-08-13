لكزس تتصدر علامات السيارات الفاخرة في دراسة ولاء العملاء لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تصدرت لكزس ترتيب علامات السيارات الفاخرة في دراسة ولاء العملاء للعام الثالث على التوالي من مركز JD.Power البحثي المرموق.

ويقيس مؤشر الولاء مدى تمسك العملاء بالعلامة التجارية عند استبدالهم لسيارتهم القديمة بسيارة جديدة، وقد تصدرت لكزس الترتيبات مجدداً هذا العام بنسبة ولاء 51.6%.

في المركز الثاني بورش بنسبة ولاء 50.2%، ثم مرسيدس بـ 47%، وبي إم دبليو بـ 45.6%، وأودي 45.5%.

بالنسبة لعلامات السيارات غير الفاخرة فقد تصدرت سوبارو الترتيب بنسبة 61.8%، ثم تويوتا بنسبة 61.1% وهوندا بنسبة 59.3% ورام بـ 56.8%، وفورد بـ 53.8%.