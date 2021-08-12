موجز ”الخليج 365” للسيارات.. حكم فولكسفاجن والزيت المناسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أجاز حكم قضائي لعملاء فولكسفاجن المطالبة بتعويض مع الاحتفاظ بالسيارة المتضررة من فضيحة الديزل.

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني باختيار زيت المحرك المناسب، والذي تحدده الشركة المنتجة للسيارة في دليل التشغيل.

تشهد منافسات سباقات الدراجات MotoE World Cup العالمية، ظهور أول سيارة تأمين سباقات تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم.

وعدت ماركة تويوتا بتوفير نسخة عالية الأداء من موديلاتها البارزة، وهو ما أوفت به بإعلانها طرح نسخة GR SPORT من طراز "فورتشنر".

تضم الولايات المتحدة مجموعة متميزة من متاحف السيارات، تحتوي على تشكيلة من السيارات الكلاسيكية والحديثة على مدار تاريخ الصناعة.