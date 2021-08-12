موجز الخليج 365 الاقتصادي.. فضيحة "علي بابا" وغضب إيلون ماسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

عقد المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

أغلقت الصين جزءاً من أحد أكبر موانئ العالم بسبب وباء كوفيد، في وقت تلقي الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيراً على سلاسل الإمداد.

مر 15 عاما على استحواذ أديداس على ريبوك مقابل 3.1 مليار يورو، وعانى الطرفان من الخسائر، حتى إعلان بيع ريبوك اليوم مقابل 2.1 مليار يورو.

انتقد رئيس شركة تسلا الأمريكية، إيلون ماسك، اثنين من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للسيارات في العالم، وذلك بسبب تعطيل إنتاج الشركة.

بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، نحو 77 مليار دولار في أول 6 أشهر من 2021.

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات الخميس، بعد أن تباينت توقعات وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة "أوبك"، حول تعافي الطلب العالمي على النفط.

شهد سعر الريال الإيراني هبوطا لمستوى منخفض جديد في السوق الموازية، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.

بدأت تداعيات فيروس كورونا في الظهور على الاقتصاد الألماني الذي يحاول التعافي بعد أكثر من عام ونصف من التوقف شبه التام جراء الجائحة.

قررت مجموعة "علي بابا جروب هولدنج" الصينية العملاقة تشكيل لجنة مهنية لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل، خصوصا بعد "حادثة 807".

أبرزت نار"دعم المحروقات" في لبنان، الخلافات السياسية على السطح، في قضية تداعياتها خطيرة جداً في البلد المنكوب بانهيار اقتصادي طاحن.

ما زال اليأس والإحباط يسيطران على الشباب الأتراك؛ لدرجة أنه لا يمر يوم إلا وينتحر أحدهم أو يقدم آخر على الانتحار.

مع ارتفاع سعر يصل إلى 3 آلاف دولار، أرجأ الأكاديمي الفلسطيني زكريا حميد، شراء سيارة خاصة به كان يخطط لامتلاكها منذ 3 سنوات.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الخميس، أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفرداً.

طالب الرئيس اللبناني، حاكم مصرف لبنان، بالتقيد بالموافقات الاستثنائية التي أجازت شراء المحروقات على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار .

قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ بقية العام بسبب سلالة دلتا.

يرى مصرف لبنان المركزي أن قراره برفع الدعم عن المحروقات كان ضروريا لحماية احتياطيات البنك وإجبار المسؤولين على توجيه الدعم لمستحقيه.

لم تتوقف أرقام التجارة الخارجية التركية عن تسجيل العجز خلال العام الجاري، ليخسر اقتصاد البلاد نحو 25 مليار دولار في 7 أشهر.