دودج ستطرح كروس أوفر جديدة كلياً باسم هورنيت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت تقارير صحفية تؤكد مجدداً على تطوير دودج لكروس أوفر جديدة هجينة بالقابس باسم “هورنيت” بالتوازي مع إطلاق ألفا روميو لكروس أوفر مماثلة باسم تونالي.

وستشارك السيارتان الشاسيه ومعظم المواصفات التقنية ولكن باختلافات رئيسية في التصميم والمحركات.. وستتوفر هورنيت بمحرك 2.0 لتر تيربو هجين بقوة 270 حصان وعزم 400 نيوتن متر، وهو المحرك المستخدم في عدد من موديلات مجموعة ستيلانتس الأخرى مثل جيب رانجلر الهجينة.

في المقابل ستستخدم ألفا روميو تونالي محرك 1.5 لتر 4 سلندر بتقنية هايبرد مخففة، وإن كان من المحتمل تقديم هذا المحرك في دودج هورنيت بالتوازي مع محرك الـ 2.0 لتر.

ومن المتوقع صنع السيارتين في نفس المصنع الإيطالي في منتصف العام القادم.. ونشير إلى أن دودج كشفت عن سيارة اختبارية باسم “هورنيت” في عام 2006، وقد أرفقنا صورها في هذه المقالة، وإن كان من المستبعد انتقال تصميم هورنيت الاختبارية كما هو للموديل الإنتاجي العصري.