بينينفارينا باتيستا الإنتاجية تنطلق رسمياً بقوة 1877 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة بينينفارينا الإيطالية عن الموديل الإنتاجي لسيارة باتيستا الخارقة الكهربائية، والتي رأيناها للمرة الأولى بهيئتها الاختبارية في معرض جنيف 2019.

وتأتي الهايبركار الجديدة بخارجية من ألياف الكربون المكشوفة، وداخلية محتشدة باللمسات الزرقاء الأنيقة، وجنوط سوداء مصقولة، مع إمكانية تغيير معظم الإضافات الجمالية في السيارة بفضل برنامج التخصيص الشخصي الذي توفره العلامة.

وتنوي بينينفارينا صنع 150 نسخة فحسب من موديل باتيستا بأسعار تبدأ من 2.2 مليون دولار – 8.25 مليون ريال ومن المتوقع بدء التوصيل في نهاية 2021.

وتستمد السيارة طاقتها من أربعة محركات كهربائية من علامة ريماك الكرواتية بقوة 1877 حصان وعزم 2300 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في أقل من ثانيتين، وهي أرقام مشابهة لسيارة نيفيرا الخارقة الجديدة من ريماك.

