نوع الزيت المناسب للسيارة.. نصائح ألمانية لدرجة اللزوجة وإضافات التنظيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني باختيار زيت المحرك المناسب، والذي تحدده الشركة المنتجة للسيارة في دليل التشغيل.

وأوضح خبراء الهيئة أن جميع منتجي السيارات لديهم الآن متطلبات خاصة جدا؛ فبالإضافة إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في منع احتكاك الأجزاء الداخلية والتبريد، فإن التنظيف الداخلي للمحرك يعد أمرا مهما أيضا.



وللحفاظ على المحرك لأطول فترة ممكنة لابد من استخدام زيت المحرك المعتمد من قبل الشركة المنتجة فقط.

وتعتمد زيوت المحركات الحديثة على زيوت ومكونات مختلفة. وهناك أيضا إضافات تعمل على تحسين خصائص الزيت ومواءمتها مع المتطلبات.

وكقاعدة عامة، فإنه كلما ارتفعت نسبة المواد المضافة، ارتفع سعر الزيت وجودته. وتوضح تعليمات التشغيل أيضا درجة اللزوجة، التي تراها الشركة المصنعة مناسبة لنوع المحرك.

ترشيد الاستهلاك

فيما قدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح الهامة، التي تساعد على ترشيد استهلاك السيارات الكهربائية، ومن ثم زيادة مدى السير.

وعلى غرار السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق، فإن الضغط على دواسة السرعة في السيارة الكهربائية يستلزم استهلاك التيار.

وينصح الخبراء بالتسارع التدريجي، وعدم الضغط الكامل على الدواسة، مع الحفاظ على مسافة بين السيارة والمركبة الأمامية.

عند رفع قائد السيارة قدمه عن دواسة السرعة يتحول المحرك إلى مولد ليعيد طاقة الكبح إلى البطارية، الأمر الذي يعود بشكل إيجابي على مدى السير، والذي قد يزيد لما يصل إلى 20 %.

وينصح لمن يستخدم السيارة الكهربائية في المسافات الصغيرة بالاعتماد على البطاريات الصغيرة الأخف وزنا؛ نظرا لأن الوزن الوائد للبطارية يؤثر بالسلب على الوزن الكلي للسيارة، وهو ما ينعكس بشدة على استهلاك السيارة من مخزون البطارية.

وهنا ينبغي أيضا التخلص من جميع التجهيزات الزائدة والملحقات مثل جرافات الرمل والحقائب الخاصة بالرحلة السابقة وكل ما هو غير ضروري في صندوق الأمتعة.

ومن التدابير الهامة لتقليل استهلاك السيارة من التيار ضبط ضغط هواء الإطارات، والذي يمكن زيادته لما يصل إلى 0.2 بار عن القيم المنصوص عليها من الشركة المنتجة.

ويُوصى أيضا بإيقاف التجهيزات المستهلكة للتيار، والتي تعمل بشكل غير ضروري مثل تدفئة المقصورة الداخلية والمقاعد والمقود ومكيف الهواء.