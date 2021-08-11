الكونجرس الأمريكي يخصص 15 مليار دولار للبنية التحتية الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع ميزانية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار – 4.5 تريليون ريال مخصصة للبنية التحتية مثل بناء الطرق والجسور وقضبان القطارات والشبكة الكهربائية.

الأبرز من ذلك أن الخطة تشمل 7.5 مليار دولار – 28.1 مليار ريال لتطوير شبكة محطات شحن كهربائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار أخرى لتحويل الباصات ووسائل النقل العامة من الاعتماد على الوقود الأحفوري للكهرباء.. مع العلم أن مجلس الشيوخ بدأت بالفعل بمناقشة مشروع ميزانية أكبر تشمل 85 مليار دولار للبنية التحتية الكهربائية.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على وثيقة غير إلزامية مؤخراً تدعو صانعات السيارات لتحويل 50% من مجمل المبيعات الأمريكية إلى سيارات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030.

وقد أصدرت شركات السيارات العالمية مثل فورد وجي إم وستيلانتس وهيونداي وهوندا وفولكس واجن وبي إم دبليو وتويوتا وغيرهم تصريحات مشتركة لدعم الاستراتيجية الكهربائية الأمريكية والتأكيد على التزامهم بالأهداف البيئية المنصوص عليها.