شيفروليه تشوق لسيلفرادو الكهربائية وتكشف معلومات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شيفروليه في الحملة التشويقية لسيلفرادو الكهربائية بالكامل، ونبدأ بالجنوط الضخمة قياس 24 إنش للبيك أب والتي ظهر تصميمها في الفيديو المرفق.

كما أكدت شيفروليه أن سيلفرادو الكهربائية ستحصل على نظام توجيه رباعي مثل همر الجديدة، ما يحسن زوايا الانعطاف الدائرية للبيك أب لإمكانية إدارة العجلات الخلفية في اتجاه مناقض للعجلات الأمامية، كما تجعل البيك أب أكثر ثباتاً في الطرق السريعة لإمكانية إدارة جميع العجلات في نفس الاتجاه عند تغيير حارة الطريق وما إلى ذلك.

وستأتي سيلفرادو الجديدة بإطارات 35 إنش مناسبة للتضاريس الوعرة، مع استخدام نفس بطاريات أولتيوم الكهربائية المتطورة لهمر بمدى يتعدى 644 كيلومتر لكل شحنة.

ولم تكشف شيفروليه موعد انطلاق سيلفرادو الكهربائية ولكن تشير التوقعات إلى طرحها في الغالب قبل نهاية 2023، وسنرى معها جمس سييرا كهربائية كذلك خلال نفس الفترة.