مرسيدس جي كلاس “سكويرد” 2022 تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس جي كلاس “سكويرد” الجديدة للتضاريس الوعرة أثناء اختبارها قرب حلبة نوربورغرينغ الألمانية بدون تمويهات تقريباً.

ولم يكن هنالك داعٍ للتمويهات السابقة كما هو واضح الآن مع استمرار معظم ملامح التصميم الحالية لجي كلاس بدون تغيير تقريباً، وإن تمتعت هذه النسخة بطلاء أخضر داكن وحدائد سقف وإطار احتياطي كامل الحجم في الوراء، مع مرايا جانبية أكثر ديناميكية.

وتشير التوقعات لانطلاق النسخة الجديدة بمحرك 4.0 لتر توين تيربو V8 ولكن لا نعلم أرقام الأداء بعد.. مع العلم أن هذا المحرك يولد 416 حصان وعزم 610 نيوتن متر في الموديل القياسي، وترتفع الأرقام إلى 577 حصان و850 نيوتن متر للنسخة المعدلة من AMG.

من المحتمل تدشين جي كلاس سكويرد 2022 الجديدة في معرض سيارات ميونخ في سبتمبر وانطلاقها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin