9 متاحف أمريكية للسيارات "الأقدم" في العالم.. رحلة مع 3000 طراز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم الولايات المتحدة مجموعة متميزة من متاحف السيارات، تحتوي على تشكيلة من السيارات الكلاسيكية والحديثة على مدار تاريخ الصناعة.

وجمع موقع "كار أند درايفر" في قائمة، أبرز مجموعة متاحف سيارات تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل متحف America's Car Museum، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، ويضم هذا المتحف نحو 3 آلاف سيارة مختلفة.





من بعده، ضمت القائمة متحف Barber Vintage Motorsports Museum ومقره مدينة "لييدز" بولاية ألاباما الأمريكية، ويضم سيارات من 20 دولة، ويحتوي على تشكيلة متميزة من دراجات هارلي دافيدسون يصل عددها لـ97 دراجة.





من بعده، ضمت القائمة متحف Blackhawk Museum، ومقره مدينة دانفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويضم سيارات كلاسيكية يعود عمرها لـ 1911 ضمن مقتنياته.





ومتحف The Brumos Collection الذي يقع بمدينة شاكسونفيل بولاية فلوريدا، وشيد على مساحة 35 ألف قدم مربع، ويضم مجموعة متميزة من سيارات بورش.





ومتحف California Auto Museum، بمدينة ساكرمينو بولاية كاليفورنيا، والذي يضم مجموعة متميزة من السيارات الكلاسيكية من ماركات أمريكية وأوروبية.





ومتحف Don Garlits Museum of Drag Racing ومقره مدينة أوكالا بولاية فلوريدا، ويضم مجموعة متميزة من السيارات المتخصصة في مجال سباقات السحب.





من بعده، ضمت القائمة، متحف The Henry Ford المخصص لسيارات فورد الكلاسيكية، ومقره مدينة ديربورن بولاية ميتشجان الأمريكية.





ومتحف Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame Museum، ومقره مدينة سبيد واي، بولاية انديانا، من أبرز متاحف السيارات بالولايات المتحدة.





ومن مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، ضمت القائمة متحف Lane Motor Museum، ويضم مجموعة متميزة من السيارات الكلاسيكية تعود للنصف الأول من القرن الماضي.



