موقع إيراني: طالبان تسقط طائرة إيرانية مسيرة غربي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد موقع إيراني مقرب من التيار المتشدد في طهران، إن حركة طالبان تمكنت من إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في ولاية فراه غربي أفغانستان.

وقال موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، الأربعاء، إن "طائرة إيرانية مسيرة من طراز "مهاجر 2" تحطمت في محافظة فراه، غربي أفغانستان، على أيدي مسلحي حركة طالبان الأفغانية".

ولم يؤكد أي مصدر رسمي إيراني إسقاط الطائرة المسيرة، غير أن الموقع مقرب من التيار المتشدد الذي يحكم إيران.



وهذا النوع من الطائرات المسيرة الإيرانية يمكنها القيام بمهام مختلفة مثل الاستطلاع الجوي والتصوير وتستخدمها القوات الإيرانية منذ عدة سنوات.

وأمس، سيطرت حركة طالبان على مدينة بل خمري التي تبعد 200 كليومتر شمال العاصمة كابول، وهي العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط في أيدي الحركة.

وكشفت تقديرات مخابراتية أمريكية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول في غضون 30 يوما وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، قوله إن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عناصر حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية في غضون 30 يوما وربما يسيطرون عليها في 90 يوما.

