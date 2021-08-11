أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، 11 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر، خلال تعاملات الأربعاء، إلى نحو 7599 دينارا ( 56.13 دولار)، مقابل نحو 7498 دينارا ( 55.41 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر "الأكثر تداولا بالأسواق"، خلال تعاملات الأربعاء، إلى مستوى 6649 دينارا (49.11 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر، الأربعاء، إلى مستوى 5699 دينارا (42.10 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4433 دينارا (32.74 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12، سجل نحو 3799 دينارا (28.06 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الأربعاء، إلى نحو 236.319 ألف دينار (1746 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الأربعاء، إلى مستوى 53.192 ألف دينار (392.91 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار، وعوائد السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش.

بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي لإدارة الأصول":" استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الإثنين.

وتابع:" من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي)، منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".





وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2% إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.