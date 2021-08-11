8 سيارات تحتفل بعيد ميلادها الخمسين في 2021.. ما مصيرها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل مجموعة من السيارات المتميزة التي طرحت عام 1971 من مختلف الفئات، بذكرى مرور 50 عاما على طرحها.

وكشف موقع "أوتو كار" المتخصص بأخبار السيارات عن أبرز الموديلات التي قدمت للأسواق في هذا العام، وتمضي الذكرى الـ 50 على ظهورها خلال هذا العام.

وضمت القائمة، من ماركة ألفا روميو طراز Alfasud والذي صنعت منه 900,000 نسخة واستمر طرحه حتى عام 1983 حين استبدلته الماركة بطراز ألفا 33.





وضمت القائمة طراز Buick Centurion، الذي طرح عام 1971، وصنع منه 110,000 نسخة على مدار 3 سنوات حتى عام 1973، وكان يعمل بمحرك V8 بسعة 7.5 لتر.





من بعده ضمت القائمة طراز فيراري 365 GTC/4 وهو من بين الموديلات التي صنع منها عدد محدود من النسخ، بإجمالي 505 نسخ.





من بعده، ضمت القائمة طراز فيات 127 والذي كان من أبرز السيارات التي طرحت عام 1971، وتحتفل شركته بمرور 50 عاما على طرحه.





ومن ماركة هوندا، ضمت القائمة طراز Honda Life وكان ظهوره الأول عام 1971، واستمر طرحه حتى عام 1974، وعمل بمحرك بسعة 356 سي سي.





ومن مازدا ضمت القائمة طراز Grand Familia، وهو الطراز الذي طرح منه 808,818 نسخة، وكان من أبرز سيارات الماركة اليابانية مطلع السبعينيات.





ويأتي ضمن أبرز السيارات في هذه القائمة، طراز مرسيدس SL، والذي طرح عام 1971، وصنعت منه مرسيدس أكثر من 200,000 نسخة.





ومن رينو، جاء ضمن القائمة طراز 15/17، الذي طرح للمرة الأولى عام 1971، وعمل بمحرك بسعة 1289 سي سي.



