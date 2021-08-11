أحدث أسعار سيارات تسلا في 2021.. 6 طرازات أنيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، عن القائمة المحدثة لأسعار طرازاتها الستة في عام 2021.

وضمت أسعار كافة الفئات المطروحة من كل سيارة تقدمها للأسواق.

أسعار سيارات تسلا 2021

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن الأسعار وبدأها بتسلا "موديل 3".

1. سيارة تسلا 3

ويتوفر من هذا الطرز لعام 2021، ثلاث فئات مختلفة، الافتتاحية هي Standard Range Plus، وتكلفتها الافتتاحية 39,990 دولارا، ثم فئة Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 49,990 دولارا، ثم Performance وتكلفتها 56,990 دولارا.





2. تسلا موديل Y

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل Y، ويتوفر من هذا الطرز لعام 2021، فئتان، الافتتاحية هي Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 53,990 دولارا، ثم Performance وتكلفتها 60,990 دولارا.





3. تسلا موديل S

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل S، ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 84,490 دولارا، ثم فئة Performance وتكلفتها 124,490 دولارا.





4. تسلا موديل X

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل X، ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 94,690 دولارا، ثم Plaid وتكلفتها 114,690 دولارا.





5. شاحنة تسلا سايبر ترك

من بعده، ذكر الموقع شاحنة تسلا سايبر ترك، وتتوفر منها ثلاث فئات، الافتتاحية Single Motor RWD، وتكلفتها 39,990 دولارا ثم Dual Motor AWD، وتكلفتها 49,990 دولارا ثم Tri-Motor AWDوتكلفتها 69,990 دولارا.





6. تسلا "رودستر"

واختتم الموقع القائمة بالنسخة المرتقبة من طراز تسلا "رودستر" لعام 2022، والتي كان من المقرر طرحها عام 2021 الجاري، ويتوفر من هذا الطراز فئتان الافتتاحية "رودستر" بسعر 200,000 دولار، تليها Founder's Series Roadster، وتكلفتها 250,000 دولار.



