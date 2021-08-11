6 سيارات "كروس أوفر" تضاهي قوة "الرياضية الخارقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع 6 سيارات "كروس أوفر" تم طرحها خلال العام الجاري 2021 بسمات القوة الفائقة التي تجعلها تضاهي السيارات الرياضية الخارقة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات الكروس أوفر العاملة بقوة تنافس قوة السيارات الرياضية، وضمت طراز Jaguar F-Pace SVR، والذي يعمل بمحرك V8 سوبر تشارج، بسعة 5 لترات، ينتج قوة 542 حصانا.

ويعمل هذا الطراز من جاجوار بعزم دوران 516 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 178 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة، طراز Maserati Levante Trofeo المطروح ضمن فئة كروس أوفر، ويعمل بمحرك V8 قوي ينتج قوة 580 حصانا، بعزم دوران 538 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.

وتصل سرعته القصوى لـ 187 ميلا في الساعة.





وطراز Audi RS Q8 المطروح ضمن فئة كروس أوفر، ويعمل بمحرك V8 قوي ينتج قوة 591 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 189 ميلا في الساعة.





وطراز BMW X6 M المطروح ضمن فئة كروس أوفر، ويعمل بمحرك V8 قوي ينتج قوة 600 حصان بسعة 4.4 لتر، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية.





وطراز Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio المطروح ضمن فئة كروس أوفر، ويعمل بمحرك V6 قوي ينتج قوة 505 أحصنة بسعة 2.9 لتر، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.





وطراز Porsche Cayenne Turbo المطروح ضمن فئة كروس أوفر، ويعمل بمحرك V8 قوي ينتج قوة 631 حصانا بسعة 4ا لترات، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.



