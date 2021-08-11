هيونداي سوناتا لن تحصل على فيس ليفت لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير كورية إلى أن هيونداي سوناتا لن تحصل على فيس ليفت للجيل الثامن الحالي وستقفز مباشرة للجيل التاسع في عام 2023.

من الأسباب الراجحة لهذا القرار هو ضعف مبيعات الجيل الحالي لسوناتا، مع العلم أن هيونداي أغلقت مصنع “أسان” الكوري الذي يبني السيارة مرتين هذا العام، مقارنة بالنجاح الواسع المستمر لموديل أزيرا في عدة أسواق عالمية.

وقد حاولت هيونداي إنعاش مبيعات سوناتا عبر طرح نسخة محدثة لها العام الماضي ولكن بدون نتائج مرضية مع انخفاض المبيعات الكورية للسيارة بـ 31% في يونيو 2021 مقارنة بيونيو 2020.

كل هذه العوامل تفسر قرار إلغاء تطوير فيس ليفت للسيدان لصالح إعادة هيكلة السيارة بالكامل في جيل جديد سينطلق في 2023 بنفس المنصة ولكن بتصميم مختلف كلياً.