اودي سكاي سفير الاختبارية تكشف نفسها بتصميم مستقبلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن سيارة “سكاي سفير” الأولى ضمن ثلاثي جديد من السيارات الاختبارية التي ستمهد لمستقبل تصميم وتقنيات أودي.. وتتمتع سكاي سفير بتصميم فريد ومذهل مع تميزها بقاعدة عجلات يمكن إطالتها لتحويل السيارة من رودستر رياضية فاخرة إلى سيارة جراند تورير أكثر راحة ورحابة.

واستلهمت أودي تصميم “سكاي سفير” الجديدة من سيارات هورش 853 الكلاسيكية من الثلاثينات ولكن مع عناصر مستقبلية صريحة تشمل شبك أمامي موحد الإطار في واجهة المقدمة الطويلة، ومصابيح LED صغيرة لا حصر لها ورفارف عضلية وزجاج أمامي مائل.

وتأتي السيارة بجنوط 23 إنش إيروديناميكية تدعم تقنية استعادة الطاقة الكهربائية عبر الكبح.. وربما أكثر ما يميز السيارة هو إمكانية إطالة قاعدة العجلات كما ذكرنا بالأعلى بحوالي 9.8 إنش بضغطة زر، ما يؤدي لزيادة المسافة بين العجلات وتغيير أسلوب القيادة بشكل ملحوظ.

وتعتمد سكاي سفير الجديدة على محرك كهربائي واحد في الوراء بقوة 632 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر ودفع خلفي، وتتسارع نظرياً من السكون إلى 100 كلم\س في 4 ثواني، مع بطارية 80 كيلوواط\س تدعم مدى يتعدى 500 كيلومتر لكل شحنة.

وتتميز السيارة بتقنياتها الذاتية المتطورة، خاصة عند تفعيل وضعية “جراند تورير” وإطالة قاعدة العجلات، ما يؤدي لسحب وإخفاء المقود والدواسات.. مع إظهارهم مجدداً عند تفعيل وضعية “سبورتس” بقاعدة العجلات القصيرة.. وتأتي السيارة بشاشة معلومات ترفيهية عملاقة 55.7 إنش تغطي لوحة القيادة بالكامل.

للأسف لا توجد نوايا رسمية لطرح موديل إنتاجي مبني على السيارة ولكن أكدت أودي أن السيارة ستمهد لفلسفة تصميم وتقنيات موديلات العلامة القادمة.

