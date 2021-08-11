السيارات الأسوأ في استهلاك الوقود.. 9 طرازات في 2021 بينها واحدة صغيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "كار أند درايفر" عن السيارات الأسوأ في معدل استهلاك الوقود والتي طرحت خلال عام 2021.

ويتضمن التقرير السيارات وفقا لمعدل استهلاكها الإجمالي ما بين الطرق السريعة وداخل المدن بعدد الأميال التي تقطعها مقابل جالون من الوقود.

وضمت القائمة، طراز Mercedes-AMG GLA45 4Matic، الذي ينتمي لفئة واجون صغيرة الحجم، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 23 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وأيضا طراز Bentley Continental GT and convertible، الذي ينتمي لفئة subcompact، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 15 ميلا يقطعها بين المدن والطريق السريع.





وطراز Rolls-Royce Cullinan، الذي ينتمي لفئة mid-size station wagon ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Rolls-Royce Phantom and Phantom EWB، الذي ينتمي لفئة large sedan، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Rolls-Royce Ghost and Ghost EWB، الذي ينتمي لفئة large sedan، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Rolls-Royce Wraith الذي ينتمي لفئة mid-size sedan، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Rolls-Royce Dawn، الذي ينتمي لفئة compact sedan، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Ford Mustang Shelby GT500، الذي ينتمي لفئة subcompact، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.





وطراز Lamborghini Aventador coupe and roadster، الذي ينتمي لفئة two-seater، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 10 أميال يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.



