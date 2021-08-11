وزير خارجية إسرائيل يغادر في زيارة "تاريخية" إلى المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، متوجها إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة "تاريخية" كما يتوقعها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "الزيارة تاريخية وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ عام 2003".

وأضافت: "سيفتتح الوزير لابيد خلال الزيارة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وسيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة".

وتابعت: "ينضم إلى الزيارة وزير الرفاه مئير كوهين مغربي الأصل، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع رام بن باراك، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز".

وبحسب جدول الزيارة الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، يلتقي لابيد، عقب وصوله واستقباله بالمطار، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بمقر الوزراة بالرباط.

أما الخميس، فيفتتح مكتب تمثيل إسرائيل في الرباط، ويزور كنيسا يهوديا في الدار البيضاء حيث يعقد مؤتمرا صحفيا بالمدينة نفسها.

وأمس الثلاثاء، وصف لابيد رحلته المرتقبة إلى المغرب بـ"التاريخية"، قائلا في تغريدة عبر "تويتر": "أغادر غدًا متوجهاً إلى المغرب لتمثيل إسرائيل وافتتاح مكتب التمثيل الإسرائيلي في العاصمة الرباط".

والزيارة تعتبر الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة منذ إعلان البلدين قرارهما التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب قبل 18 عاما، وهي الزيارة التي أجراها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم عام 2003.