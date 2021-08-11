موجز ”الخليج 365” للسيارات.. سيراتو جراند ومهمة بايدن وعودة لوتس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تعود ماركة لوتس البريطانية بإعلانها عن نسخة جديدة من طرازها الكلاسيكي Type 62 بهيكل يحمل شعار Radford للمرة الأولى منذ الستينيات.

أعلنت ماركة فولكسفاجن عن وقفها لبيع عدد من النسخ من طراز TAOS 2022 بالولايات المتحدة بعد رصد عيب متكرر في هذه النسخ.

تأتي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بشكل جديد، وبخمس فئات مختلفة الأسعار حسب الكماليات والقدرات المتوفرة.

عبر تاريخها، تعاونت بورش مع العديد من ماركات تعديل السيارات الرياضية وتحسينها، وأبرزها ماركة Manthey-Racing GmbH.

حين أعلن "جو بايدن" عن نسب بيع السيارات الكهربائية مستقبلا، كانت هناك مفاجأة أعلن عنها ولم ينتبه لها الغالبية ممن تابعوا الحدث.