أرامكو تعلن تثبيت أسعار الوقود (أغسطس 2021)

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 أغسطس 2021.

وأوضحت أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:

2.18 ريال لكل لتر بدون تغيير: بنزين 91

2.33 ريال لكل لتر بدون تغيير: بنزين 95

0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير: الديزل

الجدير بالذكر أنه تم وضع حد أقصى لأسعار الوقود بحيث لا يزيد بنزين 91 عن 2.18 ريال لكل لتر ولا يزيد بنزين 95 عن 2.33 ريال لكل لتر، وتتحمل الدولة أي زيادة عن ذلك.

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

مع العلم أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 سبتمبر 2021.