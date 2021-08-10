عودة لوتس Type 62-2.. السيارة تصل كاليفورنيا بعد غياب 60 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود ماركة لوتس البريطانية بإعلانها عن نسخة جديدة من طرازها الكلاسيكي Type 62 بهيكل يحمل شعار Radford للمرة الأولى منذ الستينيات.

وشعار Radford يعود لماركة بريطانية عرفت بتصنيع هياكل السيارات وتوقفت عن العمل في ستينيات القرن الماضي وكان آخر طراز تنتجه هو لوتس Type 62.

ويعود الطراز للحياة من جديد بمسمى Type 62-2، مع هيكل من ماركة Radford ، ومحرك بإمكانيات فائقة.









ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لطراز Type 62-2، من لوتس، والذي يطرح بمحرك V6 بسعة 3% لتر.

وينتج محرك الطراز الكهربائي قوة تصل إلى 600 حصان، ووزن يصل إلى 1000 كيلوجرام، مع عجلات مجهزة لمضمار السباق بقياس 17 بوصة.





وتصل أول نسخة من طراز لوتس Type 62-2، للأسواق بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحلول عام 2022.

"أميرة" موديلات لوتس

وأعلنت شركة لوتس في يوليو/تموز الماضي، عن إطلاق أيقونتها Emira الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبلغ نحو 72 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الكوبيه الرياضية ستعتلي عرش موديلاتها الرياضية خلفا للموديلين Elise وExige.

وتتمتع السيارة الجديدة بالعديد من سمات الراحة وتستند على العديد من الأنظمة المساعدة، مع أجهزة رقمية بالمقصورة الداخلية وشاشة لمسية لنظام الملتيميديا، ونظام الدخول بدون المفتاح، والمرايا الخارجية القابلة للطي كهربائيا، والنظام الأوتوماتيكي للتحكم في مسافة الأمان، وحوامل الزجاج في الأبواب.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة، التي تزن 1400 كجم، على سواعد محرك V6 سعة 3.6 لتر أو محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي أو مزدوج القابض لتغطي نطاق قوة يمتد بين 265 كيلووات/360 حصانا و294 كيلووات/400 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 290 كلم/س.



