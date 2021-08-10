آبل تدخل مفاوضات مع شركات كورية لصنع مكونات سيارتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لم تيأس آبل بعد في رحلة البحث عن شركاء مخضرمين للتعاون في صنع سيارة كهربائية ذاتية بالكامل للعملاق التقني الأمريكي، وتشير التقارير إلى تفاوض آبل مع بعض الموردين الكوريين لدعم المشروع.

وقد عادت آبل لمشروع السيارة الذاتية بشكل جاد في نهاية العام الماضي واقتربت بشكل حقيقي آنذاك من عقد صفقة تعاون مع هيونداي وكيا قبل انهيار المفاوضات، والآن يبدو أن آبل تتفاوض مع عدة شركات كورية لتوريد بعض القطع الهامة للسيارة.

التقارير تشير تحديدًا لشركة SK Innovation الرائدة في مجال صنع البطاريات الكهربائية، وشركة LG للإلكترونيات، والتي قد تضطلع بدور رئيسي في صنع المحرك الكهربائي لسيارة آبل.

ويبدو أن آبل مهتمة باستخدام بطاريات ليثيوم – حديد – فوسفات، والتي يمكن اعتبرها أكثر أماناً من بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة في معظم السيارات الكهربائية حالية كما أنها أرخص، ولكن عيبها الرئيسية هو أدائها الأضعف في ظروف الطقس البارد مقارنة ببطاريات ليثيوم أيون.