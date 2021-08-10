لكزس LX 2021 متاحة بعرض 50-50 أو بدون دفعة أولى!

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل والتي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
السيارة المشمولة في العرض
- لكزس إل إكس 2021
تفاصيل العروض
- عرض تقسيط شهري وبدون دفعة أولى يقدمه السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.
- عروض بدفعة أولى 50% ودفعة أخيرة 50% على مدة سنتين من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي.
- نسبة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري تبدأ من 5.34%.
- البنك الأهلي يجب على المحول راتبه ألا يقل راتبه عن 8,000 ريال وغير المحول 10,000 ريال والرسوم الإدارية 0%.
- مصرف الراجحي رسومه الإدارية 1% ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 9.11%.
- تطبق الشروط والأحكام.
صورة السيارة