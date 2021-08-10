لاندروفر رنج روفر 2022 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل الخامس الجديد للاندروفر رنج روفر في تصاميم تخيلية دقيقة من الفريق الروسي “Kolesa” بناءً على آخر الصور التجسسية للسيارة في مضمار نوربورغرينغ الألماني الشهير.

ولن تتغير الأبعاد الخارجية لرنج روفر بشكل ملحوظ عن الجيل الحالي كما ظهر في الصور التجسسية، وفضلت لاندروفر التحديثات التطورية الهادئة للسيارة عوضاً عن تحديثات جذرية للتصميم.

أهم التغييرات مركزة في الداخلية، والتي ستحصل على لوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية جديد ومقود جديد وعدد كبير من أنظمة السلامة والترفيه الجديدة.

وستنتقل رنج روفر لمنصة MLA الجديدة كلياً، وهي منصة مرنة تدعم محركات الاحتراق الداخلي والكهرباء على حد سواء وسيتم استخدامها في جميع موديلات جاكوار لاندروفر القادمة، منهم نسخة كهربائية بالكامل لرنج روفر خلال ثلاثة أو أربعة أعوام.

بالنسبة للمحركات المتوقعة فتشمل عدة خيارات هجينة، ومحرك 4.4 لتر V8 محتمل من بي إم دبليو وفق بعض التقارير، وقد نرى بعض محركات الديزل للسوق الأوروبي.

من المتوقع كشف الستار عن لاندروفر رنج روفر الجيل التالي خلال أشهر من الآن وانطلاقه كموديل 2022.