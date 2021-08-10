عيب "خطير" يوقف مبيعات سيارة فولكسفاجن Taos 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة فولكسفاجن عن وقفها لبيع عدد من النسخ من طراز TAOS 2022 بالولايات المتحدة بعد رصد عيب متكرر في هذه النسخ.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أوقفت الماركة الألمانية بيع النسخ العاملة بنظام دفع خلفي AWD من الطراز بعد تعرض النظام لعطل يؤدي لتوقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

وبلغ عدد النسخ المتضررة من هذا العيب بحسب الموقع الأمريكي، 4939 نسخة من طراز TAOS العاملة بنظام الدفع الخلفي.









ويتوفر طراز فولكسفاجن TAOS بنسخته للعام المقبل للبيع بسعر افتتاحي 22995 ألف دولار.

وأكد "موتور وان" على أن فولكسفاجن لم تتسلم أي بلاغات بشأن تعرض أي من ملاك النسخ المتضررة لحوادث بسبب هذا العطل.





الأولى في أوروبا

رغم ذلك تصدرت فولكسفاجن مبيعات السيارات من موديلات 2021 داخل قارة أوروبا خلال النصف الأول من العام، وذلك بفضل طرز جولف.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات الأعلى مبيعا في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري من مختلف الفئات.

في المركز الأول، جاء طراز فولكسفاجن جولف، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 27,247 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

في المركز الثاني، جاء طراز تسلا موديل 3، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 25,697 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 262% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

في المركز الثالث، جاء طراز داسيا سانديرو، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 22,764 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.