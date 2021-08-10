25 عاما على ظهور Manthey-Racing.. بورش تحتفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها، تعاونت بورش مع العديد من ماركات تعديل السيارات الرياضية وتحسينها، وأبرزها ماركة Manthey-Racing GmbH.

وتحتفل بورش بمرور 25 عاما على هذه المناسبة، بطرحها لنسخة خاصة تعاونت الماركة الألمانية في تصنيعها مع ماركة Manthey-Racing GmbH.

ومنذ العام 2013، امتلكت بورش 51 من أسهم ماركة Manthey-Racing GmbH لتعديل السيارات الرياضية لتكون واحدة من أفرع الصيانة والتعديل الرئيسية التابعة لها.









والنسخة الخاصة بالاحتفال بالذكرى الـ25 هي أول تعاون بين الماركتين، تطرحها بورش باسم 911 GT2 RS Clubsport 25.

وتوفر منها بورش للبيع عدد محدود من النسخ بإجمالي 30 نسخة فقط، وتصل تكلفة النسخة الواحدة 621.250 ألف دولار.









وتعمل هذه النسخ الخاصة من طراز بورش، 911 GT2 RS Clubsport 25، بمحرك توربيني بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 691 حصانا، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.

أول طراز VAN

وكانت بورش أعلنت عن تصميم لطراز اختباري جديد يعبر عن رؤيتها لأول طراز يحمل شعارها يطرح ضمن فئة VAN العائلية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى للطراز الذي سبق وأعلنت بورش عن نيتها للكشف عنه منذ نوفمبر 2020 الماضي.









ويحمل الطراز الاختباري الجديد من بورش اسم Vision Renndienst Concept، وهو يتمتع بالأناقة الخارجية والرفاهية الداخلية التي طالما حظيت بها سيارات بورش.

وذكر الموقع الأمريكي، أن الطراز من الداخل يتمتع بثلاث صفوف من المقاعد تكفي لـما يتراوح بين 5 و7 ركاب، وتتمتع المقاعد الأمامية بمرونة الالتفاف للخلف.

ولم تفصح بورش عن أي من قدرات الطراز من قوة المحرك أو المنظومة التقنية، ذلك لكون الطراز لا يزال قيد التطوير حسب "موتور وان",