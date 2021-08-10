أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في سوريا، في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في سوريا، إلى نحو 180.714 ألف ليرة للشراء، و183.486 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 181.431 ألف ليرة للشراء، و184.218 ألف ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 158.195 ألف ليرة للشراء، و160.622 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 158.823 ألف ليرة للشراء، و161.262 ألف ليرة للبيع، أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 في سوريا فانخفض إلى نحو 135.676 ألف ليرة للشراء، و137.757 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في سوريا نحو 114.846 ألف ليرة للشراء، و116.608 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا إلى نحو 5.62 مليون ليرة للشراء، و5.71 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 5.65 مليون ليرة للشراء، و5.73 مليون ليرة للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.266 مليون ليرة للشراء، و1.286 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية، بنسبة 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، بنسبة 0.6% إلى 1736 دولارا.

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في 8 أشهر أمس الإثنين.

وربح البلاتين، نحو 1% إلى 989.65 دولار، فيما صعد البلاديوم، نحو 0.7% إلى 2618.71 دولار.