كيا جراند سيراتو 2022.. أسعار ومواصفات السيارة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأتي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بشكل جديد، وبخمس فئات مختلفة الأسعار حسب الكماليات والقدرات المتوفرة.

وتحظى السيارة كيا جراند سيراتو 2022، باهتمام كبير في السوق المصرية، في ظل النجاح الذي حققته النسخ السابقة من السيارة خلال السنوات الماضية.

وتتوفر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 في السوق المصرية بباقة متنوعة من الألوان، أبرزها الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والفضي.

وفيما يتعلق باستهلاك السيارة للووقد، فهي تحتاج إلى 6.9 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر تقطعها.

كيا جراند سيراتو الشكل الجديد

ويبلغ طول السيارة كيا جراند سيراتو 2022 نحو 4640 ملليمتر، أما ارتفاعها فيصل إلى 1450 ملليمتر، وتأتي السيارة بعرض يبلغ 1800 ملليمتر.

أما شنطة السيارة كيا سيراتو جراند 2022، فتبلغ سعتها نحو 502 لتر.

أسعار كيا جراند سيراتو 2022 في مصر

تتوفر من السيارة كيا جراند سيراتو 2022 في مصر 5 فئات، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى والتي تحمل اسم (LX) نحو 319 ألفا و900 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 نحو 329 ألفا و900 جنيه مصري، ويطلق على هذه الفئة اسم (LX FO).

أما الفئة الثالثة والتي يطلق عليها اسم (EX Cam)، فتتوافر في السوق المصرية بسعر يصل إلى 359 ألفا و900 جنيه مصري.

وتأتي الفئة الرابعة من كيا سيراتو جراند 2022 باسم (HL)، ويبلغ سعرها في مصر نحو 374 ألفا و900 جنيه مصري.

وتحمل الفئة الخامسة من السيارة جراند كيا سيراتو 2022 اسم (T/L) وتتوفر في مصر بسعر 414 ألفا و900 جنيه.

مواصفا كيار جراند سيراتو في مصر

وفقا لوسائل إعلام محلية، تتوفر السيارة كيا جراند سيراتو 2022 في مصر بالعديد من القدرات والمميزات، أبرزها، التسارع من الثبات وحتى 100 كيلومتر/ساعة، في نحو 12 ثانية.

بينما تتوفر السيارة كيا جراند سيراتو 2022، بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 130 حصانا، وعزم دوران 192 نيوتن/متر.