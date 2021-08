انطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت تويوتا منذ أشهر على عزمها إطلاق إصدارات “GR” رياضية لجميع موديلاتها، وقد رأينا مؤخرًا إصدار GR سبورت الجديد لموديل لاندكروزر، والآن كشفت تويوتا عن إصدار مماثل لسيارة فورتشنر.

الهدف هو تقديم هذه الإصدارات الرياضية لجميع موديلات الـ SUV والهاتشباك والسيدان والميني فان للعلامة على مدار الأعوام القادمة، بعضها بتحديثات جمالية فقط لإصدارات “جي آر سبورت”، وبعضها بتحديثات ميكانيكية إضافية للأداء لإصدارات “جي آر” و”GRMN”.

النسخة التي حصلت عليها فورتشنر هي “جي آر سبورت” بتحديثات جمالية جريئة للخارجية وبعض اللمسات الجديدة في الداخلية بدون تغيير للمواصفات الميكانيكية.

وستنطلق النسخة الجديدة بمحرك بنزين 2.7 لتر 4 سلندر بقوة 161 حصان وعزم 242 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك ديزل 2.4 لتر تيربو بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات حصري.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin