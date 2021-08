مرسيدس A-Class فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مرسيدس A-Class الحالية في 2018 كموديل 2019 ولا تزال السيارة محتفظة برونقها في فئة الكومباكت الفاخرة، ولكن تجهز مرسيدس لتحديثات منتصف العمر لها لدعمها في الأعوام الثلاثة أو الأربعة القادمة حتى انطلاق الجيل الجديد.

وقد ظهرت السيارة المحدثة أثناء اختبارها في ألمانيا بتغييرات هادئة تشمل شبك أمامي جديد بمستشعر جديد في منتصف الشبك لأنظمة السلامة في السيارة، ولكن قد يتم وضعه في شعار مرسيدس في الموديل الإنتاجي النهائي.

كما ترى مصابيح أمامية معاد تصميمها وسيتم تحديث المصابيح الخلفية والمصدات كذلك.. ولكن بشكل عام لا تبتعد السيارة بشكل ملحوظ في التصميم عن الموديل الحالي.

وقد أشارت تقارير إلى احتمالية استلام A-Class لمحركات جديدة والتخلي عن محرك الديزل 1.5 لتر لرينو والمستخدم في الفئة الأساسية للسيارة حالياً ولكن لا توجد تأكيدات بعد، كما سيتم تحديث أنظمة الترفيه والاتصال في السيارة.

