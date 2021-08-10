لقطات تشويقية جديدة لطراز "أودي" المرتقب "Skysphere "

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد ماركة أودي للكشف عن طراز جديد بإطلالة مستقبلية فريدة، هو طراز Skysphere الاختباري، الذي أعلنت عنه بعدد من اللقطات التشويقية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات التشويقية التي نشرتها أودي للطراز الاختباري الجديد كليا Skysphere تمهيدا لعرضه خلال أيام.

وتعزز أودي أسطولها من السيارات الكهربائية الحديثة، بهذا الطراز الاختباري الجديد، غير أن الماركة الألمانية حتى الآن لم تحدد موعدا لبداية تصنيعه.









وسيدعم الطراز Skysphere فئة GT التي تطرحها أودي ضمنها سياراتها فائق الأداء، مثل جولف. وأوضح "موتور وان" أن اليوم الثلاثاء سيطرح الطراز للعرض، وذلك بمركز معارض "فور رينجز" بمدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





تسلا الألمانية

وتستعد أودي الألمانية للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تطرح أودي في 2026 آخر سيارة تعمل وفق محركات الاحتراق الداخلي.

وقال ماركوس دوسمان المدير التنفيذي لأودي في تصريحات سابقة، إن آخر سيارة تحمل بمحرك جازولين أو ديزل ستصنعها شركته ستكون في العام المذكور.

وأضاف، الأمر يشمل أيضا السيارات العاملة بمحركات هجينة، نظرا لأنها مكونة من محرك احتراق داخلي يدعمه محرك كهربائي بشكل ثانوي.