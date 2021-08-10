6 نصائح هامة للحفاظ على القير الأوتوماتيكي من الأعطال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الحيوية الهامة اللازمة لعمل وسير السيارة على الطرق، كما أنه يساعد السائق على القيادة بسلاسة، بالإضافة إلى منحة الإحساس بالراحة، لكن نتيجة لإرتكاب بعض الأخطاء من قبل السائقين فإنه يتعرض للعديد من الأعطال والمشاكل.

ونظراً للأهمية الكبيرة للقير الأوتوماتيكي وصعوبة عملية إصلاحه والتي تكلف مبالغ طائلة، نستعرض لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ القير وتطيل من عمره الافتراضي، وهي كما يلي:

– إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت القير وتغييره مرة كل عام على الأقل، ويفضل تغيير الزيت والفلتر مرة كل 6 أشهر في حالة الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة.

– عدم تغيير وضعيات القير من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، لأن تغيير وضعيات القير أثناء السير يجلب له العديد من الأعطال مع مرور الوقت.

– عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث أنها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي قد تدمر القير الأوتوماتيك.

– عدم الضغط على دواسة الوقود والسيارة على وضع الـ N، ثم التبديل إلى إلـ D لتنطلق السيارة بشكل سريع، لأن ذلك سيضر كثيراً بمكونات ناقل الحركة.

– عدم سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث أن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة والجير في نفس الوقت.

– لا تضغط على القير الأتوماتيك بيديك بصفة مستمرة، حتى لا يكون حملاً ويصاب بالتلف.