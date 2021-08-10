بايدن في مهمة استثنائية.. أول من يقود السيارة "كورفيت" الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حين أعلن "جو بايدن" عن نسب بيع السيارات الكهربائية مستقبلا، كانت هناك مفاجأة أعلن عنها ولم ينتبه لها الغالبية ممن تابعوا الحدث.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، خلال المؤتمر الذي أقامه الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، وحضره ممثلون تنفيذيون عن ماركات فورد وجنرال موتورز و "ستيلانتس"، فإن الرئيس الأمريكي نوه لاحتمالية طرح نسخة كهربائية ستكون الأولى من نوعها التي تطرح من طراز شيفروليه كورفيت.

وأوضح الموقع أن بايدن قال في حضور الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز "ماري بارا"، إنها وعدته بطرح نسخة كهربائية من طراز كورفيت الرياضي ليكون بايدن أول من يقودها.

ما يعني قوة احتمالية طرح هذه النسخة الكهربائية خلال السنوات الثلاثة القادمة ضمن فترة الولاية الحالية لبايدن.

قرارات بايدن

وأعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع قرار تنفيذي، يقضي بتمثيل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات بأمريكا.

وحسب موقع "موتو روان" المختص بأخبار السيارات، هذا القرار الطموح من الإدارة الأمريكية، يقضي بأن تصل مبيعات السيارات الكهربائية لهذه النسبة بحلول عام 2030، خلال 9 أعوام من الآن.

ومن ضمن ماركات السيارات التي رحبت بهذا القرار، مجموعة فورد وجنرال موتورز ومجموعة سيارات Stellantis وما تتبعها من ماركات.

ويركز القرار على أن 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، يجب أن يكون من السيارات التي تنتج صفر عوادم ضارة، لذا فإن القرار يشمل السيارات العاملة بمحركات كهربائية بالكامل، وأيضا السيارات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، والسيارات العاملة بخلايا الوقود الصديقة للبيئة.