موجز ”الخليج 365” للسياحة.. أول رحلة روسية ورحلات تتبع الغوريللا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

وقعت مطارات أبوظبي، اتفاقية مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، لتولي تقديم خدمات الملاحة الجوية في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي.

أوغندا هى موطن لمنبع نهر النيل، وموطن لأكثر من 50% من غوريلا الجبال المتبقية في العالم، مع محميات طبيعية واسعة ومتنوعة للحياة البرية.

استقبل مطار الغردقة الدولي صباح الإثنين أولى رحلات الطيران القادمة من موسكو، معلنة عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد توقف طويل.

خطوط جوية جديدة تعزز الرحلات بين المغرب ودولة إسرائيل، في مسعى لتمتين العلاقات ودعم السياحة بين البلدين.

أعلنت مطارات أبوظبي عن تدشين رحلتين أسبوعيا تابعة للخطوط الجوية العراقية بين أبوظبي والعاصمة العراقية بغداد.

شهدت فنادق دبي نموا كبيرا في طلبات الحجز، بينما تستعد الإمارة لاستقبال أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً متمثلا في إكسبو 2020.

