تويوتا ستبدأ بتقديم قطع غيار جديدة للاندكروزر 40

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت تويوتا توفير قطع غيار جديدة لسيارات لاندكروزر الفئة 40 الكلاسيكية، والتي بدأ إنتاجها في 1960 وانتهى في 1984 لمعظم الأسواق، وإن استمرت تويوتا ببيع السيارة في البرازيل حتى عام 2001.

ووضح قسم “تويوتا جازو ريسينج” إن الشركة ستركز على قطع غيار محددة للمحرك والعادم وغيرهما، مع إمكانية طلب القطع الجديدة في بداية العام القادم.

واستعانت تويوتا باستبيان موسع لملاك لاندكروزر 40 في المنتديات المخصصة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحديد أهم قطع الغيار المطلوبة والتركيز عليها مع الموردين.