واشنطن تخصص 165 مليون دولار مساعدات جديدة لليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينح، الإثنين، أن واشنطن خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وكشف أن المساعدات ستقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



ويأتي ذلك بعد أيام من تحذير تيم ليندركينج، من أن تلاعب مليشيات الحوثي بأسعار المحروقات يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وتستخدم مليشيا الحوثي ملف سفن النفط لابتزاز المواطنين في مناطقهم والمتاجرة بمعاناتهم، بعد انقلابهم على اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة بين الجماعة والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة.

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة اليمنية استخدام معاناة المدنيين من قبل مليشيا الحوثي كورقة في الصراع.

ودعت الحكومة المعترف بها دوليا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، للوقوف أمام الابتزاز الحوثي فيما يخص المشتقات النفطية.

وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، افتعال مليشيا الحوثي أزمات الوقود في مناطق الخضوع لها لأهداف سياسية، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام تلك المليشيات بإيقاف ذلك التصعيد و الابتزاز والمتاجرة بمعاناة الناس.

وأوضح المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الحكومي، في تقرير حصلت عليه ”الخليج 365”، أن المليشيا الحوثية تقوم باختلاق أزمات مستمرة في المشتقات النفطية بدعوى احتجاز السفن القادمة إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتهم، وأن الهدف هو إلغاء معايير الفحص الفني على سفن الوقود والاستمرار في استقبال شحنات النفط الإيراني.