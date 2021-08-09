انطلاق هافال شينشو SUV الجديدة كلياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت -كشفت شركة هافال الصينية عن أحدث سياراتها، “شينشو” SUV الرائدة في مجال العلامة، ويعني اسم السيارة “الوحش الأسطوري\الخرافي” في اللغة الصينية.

هافال شينشو هي الموديل الإنتاجي لسيارة هافال XY كونسيبت التي تم تدشينها منذ أشهر، وبالنسبة لأبعاد السيارة فهي كالتالي: الطول 4780 مليمتر، والعرض 1890 مليمتر، والارتفاع 1675 مليمتر.

ويتميز التصميم الخارجي بشبك أمامي عملاق مع مصابيح أمامية LED ضيقة ومتصلة بشريط ضوئي ضيق كذلك، كما تأتي السيارة بنظام عادم رباعي ومصابيح خلفية LED وجناح خلفي على السقف ضمن عناصر جمالية أخرى بارزة.

وتشمل المواصفات الداخلية شاشة 14.7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاحن لاسلكي للجوال ضمن تقنيات وخدمات أخرى، مع إلغاء الأزرار من أغلب أماكن المقصورة باستثناء المقود والأبواب.

وستتوفر هافال شينشو الجديدة بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 185 حصان وعزم 220 نيوتن متر، وتشير التقارير لتقديم محرك 2.0 لتر ومحرك هايبرد جديد للسيارة في وقت لاحق.