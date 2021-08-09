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السائقة السعودية دانية عقيل تفوز بالمركز الثاني في سباق “باها المجر”

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فازت السائقة دانية عقيل بالمرتبة الثانية في سباق “باها المجر” عن فئة T3، وبدأ السباق يوم (الجمعة) المصادف ٦ أغسطس ، الجولة السادسة من بطولة الراليات العالمية، بمدينة بودابست عاصمة المجر وتم اختتامه يوم الأحد 8 أغسطس.

وشارك 20 سائقاً يمثلون عدداً من الدول في سباق “باها المجر”، حيث شهدت القائمة مشاركة عدد من السعوديين يتقدمهم ياسر بن سعيدان، ويزيد الراجحي، وصالح السيف، والدرّاجان هيثم التويجري وفيصل السويح.

من جانبها، أبدت دانية عقيل سعادتها بالنتائج الرائعة في أول مشاركة لها في بطولة العالم للراليات هذا الموسم، مؤكدة أن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسهم في نتائجها الإيجابية.

تطمح دانية لاكتساب المزيد من الخبرات ليكون الهدف هو المشاركة في «رالي داكار 2022»، الذي سينطلق في يناير (كانون الثاني) المقبل، لتكون بذلك أول امرأة خليجية تشارك في الرالي الأصعب.

وتشارك دانية عقيل بدعم «موبيل 1» و«مجموعة تمر» و«الزهد إيجار»، و«التوكيلات العالمية للسيارات ».. كل التوفيق للبطلة السعودية في سباقاتها القادمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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