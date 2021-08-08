موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "ميكرولينو" الصغيرة ونصائح التكييف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تحتدم المنافسة بين شركات السيارات على طرح الطرازات الكهربائية، لتصل إلى ذروتها في تقديم أطول مدى للسيارة وأرخص سعر وأصغر حجم.

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يؤثر بالسلب على سلامة القيادة.

تشق السيارة جيتور X70 طريقها في السوق المصرية بقوة، بموديل جديد، يمتاز بالسعر المناسب، ويتوفر به العديد من التجهيزات والكماليات.

أعلنت شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات عن ظهور طرازها الاختباري الجديد ID.5 GTX لأول مرة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات.