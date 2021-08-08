الناغي تفاجئ عشاق سيارات الفخامة بعرض رائع على طراز جينيسيس G70 عندما تجتمع هندسة التصميم وفلسفة الأناقة الرياضية، مع إرث الفخامة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عن عرض رائع على طراز جينيسيس G70، لتتيح لمحبي القيادة الفارهة فرصة للانطلاق بإحدى سيارات الفخامة، ابتداءً من 1,999 ريال، إلى جانب مزايا أخرى كالتأمين الشامل، والإعفاء من الرسوم الإدارية، وضمان المصنع 5 سنوات غير محدد الكيلومترات، وعقد الصيانة لمدة 5 سنوات أو 300,000 كم (أيهما يأتي أولاً)، إلى جانب خدمة المساندة على الطريق لمدة 5 سنوات.

يعكس التصميم الخارجي المُستمد من شعار شركة جينيسيس، والمصابيح الرباعية المشتقة من الأجنحة، الجرأة والجسارة التي تتمتع بها سيارة G70 الجديدة، كما يعبّر انخفاض موقع شبكة الشعار بالنسبة إلى ارتفاع المصابيح الرباعية عن شخصية رياضية مستعدة للتقدم سريعاً في أي لحظة. أما غطاء المحرك الطويل والأجزاء المعلّقة القصيرة والسقف المنخفض، فتبرز جميعها الأبعاد القائمة على منصة دفع العجلات الخلفية المطورة، عطفاً على أن فتحات التهوية الجديدة المحسَّنة لتحقيق كفاءة الهواء توفّر مظهراً رياضياً سلساً. إن تواجد شاشة عدادات بعناصر تقنية متقدمة، ومقاعد تحتضن ظهرك بطريقةٍ مريحة، ولوحات ألومنيوم فاخرة، ليست سوى بداية رائعة لتجربةٍ آسرة.

كل جوانب المقصورة في السيارة بديهية جداً، مع تحكم في كل شيء منذ لحظة جلوسك في السيارة. فهناك نظام المعلومات الترفيهية مع شاشة عدادات بعرض 10,25 بوصة وواجهة مستخدم رسومية مصممة حصرياً لجينيسيس للاستمتاع بمجموعة تجارب متنوعة. أما جلد النابا المخيط بعناية وطبقة الألومنيوم النهائية فينعشان حواس السائق، بينما ينتقل به التصميم الداخلي الديناميكي إلى مستوىً جديدٍ من المتعة. تضفي G70 بعداً جديداً للجاذبية والكاريزما، وتتميز بقالب فتحة ضوء نهاري مصنوعة من الكروم الداكن ومصممة حصرياً للطراز الرياضي، وكذا القالب المحيط بشبكة الرادياتير الأمامية وشبكة الكروم الداكن، لإبراز سمات طراز بأداء أعلى. يمنحك الجلوس على المقاعد المخيطة بلونٍ أحمر وتصميمات أنيقة تجربة رائعة، في حين تضفي مواد الألومنيوم بالأنماط الدائرية الدقيقة على كسوات الباب وزخارف الكونسول جواً من الأناقة. ومن مثيرات الدهشة الأخرى الضغط على الدواسة المعدنية.

تملك السيارة منظومةً كاملةً من أنظمة السلامة والأمان لرحلة آمنة ومريحة. فنظام الإضاءة الأمامية الذكية يتيح التحرك بالسيارة بالضوء العالي دون المخاطرة بالوهج في رؤية السيارة القادمة أو السيارة الماضية، وذلك باستخدام مصابيح ليد وبالتحكم الإلكتروني. أما الوسائد الهوائية العشر فللمساعدة دون وقوع إصابات قد تقع من تصادمات جانبية، وتتعدد الوسائد ما بين هوائية متقدمة للمقاعد الأمامية للسائق والركاب، وهوائية جانبية وستائرية للأمام والخلف، ووسادة هوائية لركبتي السائق. يعتني نظام مساعدة السائق المتقدم بالسائقين في ظل ظروف الطريق، إلى جانب مزايا مساعد تجنب التصادم الأمامي، وخاصية الانعطاف عند التقاطعات، ونظام مساعدة الكبح عند وجود خطر تصادم مع سيارة قادمة، ونظام مساعد لتجنب التصادم في النقطة العمياء، وأيضاً تجنب التصادم عبر الكبح التلقائي. ومع مصابيح الإرشاد عند الرجوع للخلف حيث تتحرك بزاوية لإضاءة الأرض خلف السيارة يُتاح للمشاة والمركبات الأخرى ملاحظة استعداد السيارة للرجوع خلفاً، في حين ينبّه نظام الحفاظ على حارة السير السائق إذا غادرت السيارة الحارة أثناء القيادة بسرعة معينة ودون استخدام إشارات الانعطاف، أما نظام التحكم الذكي في السرعة فيساعد على الحفاظ على سرعة محددة وعلى مسافة آمنة مع السيارة الأمامية.

تقدم السيارة تجربة قيادة مريحة وهادئة، فهي مصممة بوظائف تتيح لك الاقتراب خطوةً إضافية لتفضيلاتك الشخصية. فهناك نظام التعرف على الصوت، والتحكم في مكيف الهواء والنافذة وفتحة السقف وغطاء الصندوق بالأوامر الصوتية، مع نظام Lexicon الصوتي المكوّن من 15 مكبر صوت، وتقنية كوانتوم لوجيك للركاب. يقدم نظام الصوت المدعوم بمضخمات صوت تحت المقاعد الأمامية تجربة استماع ثرية، بينما تتوافر خاصية شحن الهاتف الذكي لاسلكياً، وأيضاً تنبيه السائق في حال خروجه من السيارة تاركاً هاتفه الذكي بها. وبينما تعرض الشاشة الأمامية الشفافة معلومات السيارة على الزجاج الأمامي مع سطوع شديد لتوفير رؤية واضحة أثناء النهار تتألق مجموعة العدادات الثلاثية الأبعاد 12,3 بوصة والمزودة بشاشة TFT LCD ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة بتصميم جميل، وتقدّم تقرير حسب أوضاع القيادة، كما تتعرف مجموعة العدادات على خط رؤية السائق بكاميراتها المدمجة. اختر ملفك الشخصي المحفوظ بشاشة نظام المعلومات الترفيهية لاستدعاء وضع المقاعد المفضل لديك، ومعلومات العدادات، وإعدادات النظام الترفيهي والشاشة الأمامية الشفافة، وإعدادات أوضاع القيادة وتكييف الهواء.

تمتع بقيادة ديناميكية أكثر مع أداء معزز من خلال سيارة G70 التي توازن بين الديناميكية والثبات بالتقنية، مع التجاوب مع ظروف الطريق. يعمل نظام التحكم المتكامل في الدفع الكلي والتروس التفاضلية محدودة الانزلاق على ضبط انتقال الدفع الكلي بالتزامن مع التحكم في الجر الأيسر والأيمن لمجموعة التروس التفاضلية محدودة الانزلاق، لتحسين أداء القيادة في المنعطفات. السيارة مجهزة بفرامل بريمبو لأداء فرملة فائق ويتسم بالأناقة، من سيارة سيدان رياضية وعالية الأداء. أما نظام التعليق بالتحكم الإلكتروني فيحقق توازناً بين الثبات والراحة، في حين يوفّر وضع “مريح” الثبات الذي يليق بسيارة سيدان فاخرة، أما وضع “رياضي” فيوفر تجربة قيادة ديناميكية موثوقة، في حين يصحبك وضع “القيادة الرياضية القصوى” داخل تجربة انسيابية على طريقك.

في قلب G70 يهدر محرك بنزين 2,0 بشاحن توربيني مزدوج وسرعة منخفضة إلى متوسطة، مع محرك توقيت الصمامات المتغير المستمر الإلكتروني، ونظام الإدارة المتغيرة للأسطوانات، حيث يولدون جميعاً عزماً عالياً حتى مع السرعات المنخفضة. مع تحقيق التوازن بين مستوى القيادة والصمت كن مستعداً للاستمتاع بأقصى متعة في القيادة.