الأصغر والأرخص.. ميكرولينو السويسرية تشعل سوق السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتدم المنافسة بين شركات السيارات على طرح الطرازات الكهربائية، لتصل إلى ذروتها في تقديم أطول مدى للسيارة وأرخص سعر وأصغر حجم.

وكشفت شركة ميكرولينو السويسرية لتصنيع السيارات، النقاب عن سيارتها Microlino الصغيرة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.



وأوضحت الشركة السويسرية أن السيارة Microlino الجديدة يبلغ طولها 2.50 م، وعرضها 1.50 م، بينما يبلغ وزنها 450 كجم بدون بطارية، كما توفر مساحة لشخصين ومساحة تخزين للمشتريات.

وتتمتع السيارة الصغيرة بالعديد من خصائص السلامة ومجموعة تعليق مريحة، كما ينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 20 كيلووات، مع بطارية سعة 14.4 كيلووات ساعة تبلغ مدى السير 200 كلم. أما السرعة القصوى فتبلغ 90 كلم/س.

وعلى الرغم من المظهر الكلاسيكي للسيارة، إلا أنها تمتاز بالعديد من الحلول التقنية الحديثة مثل مصابيح LED والقمرة الرقمية والشاشة اللمسية كعنصر استعمال مركزي.

ومن المقرر طرح السيارة Microlino الصغيرة في الأسواق بسعر يبدأ من 12 ألف و500 يورو.

السيارة الكهربائية مايكرولينو microlino تأتي بمقعدين وهي مزيج مثالي بين دراجة نارية وسيارة كما أن الشركة تعلن عن توفر مساحة كافية لشخصين بالغين وأماكن تخزين خلفية وتصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا في الساعة ويصل مداها الكهربائي حتي 200 كيلو متر للشحنة الواحدة ووزنها 513 كجم.

وطرحت الشركة صور سيارتها الجديدة مايكرولينو microlino بتصميم بسيط و بلوحة قيادة وعناصر الإضاءة الخارجية، و تخطط مايكرو موبيليتي Micro Mobility لبناء 5 نماذج أولية للسيارة قبل الطرح الرسمي