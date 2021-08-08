اشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان بقندوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخوض القوات الأفغانية، معارك طاحنة ضد مسلحي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، في تصريحان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة".

وأوضح أن "بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار".

وأمس السبت، أعلن مسؤول أفغاني سيطرة حركة طالبان السبت، على مدينة "شبرغان" الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة".

واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز" بجنوب غرب أفغانستان، الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.