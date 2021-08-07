موجز ”الخليج 365” للسيارات.. جيتور X70 وباجاني هوايرا وطراز لكزس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تشق السيارة جيتور X70 طريقها في السوق المصرية بقوة، بموديل جديد، يمتاز بالسعر المناسب، ويتوفر به العديد من التجهيزات والكماليات.

أعلنت شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات عن ظهور طرازها الاختباري الجديد ID.5 GTX لأول مرة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات.

تعتزم شركة باجاني Pagani الإيطالية طرح نسخة خاصة جدا من سيارتها الشهيرة هوايرا huayra بمناسبة الذكرى العاشرة لظهور السيارة.

طرحت شركة لكزس للسيارات، نسخة جديدة موديل 2022 من طرازها المتميز GX الذي ينافس في فئة الـ SUV العائلية.

بعد أن كشف الإدارة الأمريكية عن خطتها المستقبلية لتحفيز السيارات الكهربائية، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية عن خطة موازية لانتهاز الفرص